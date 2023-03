JANNE TOMBERG ⟩ Eestlaste kehaline kirjaoskus on ohus

Uuringud näitavad, et mida vähem laps liigub, seda passiivsema eluviisi ja nõrgema tervisega täiskasvanu temast sirgub. Laste väärtushinnangute ja liikumisharjumuste kujundamisel on kõige suurem roll vanematel. Vaadates peeglisse − last kasvatades ja tema tulevikku kavandades keskendume sageli tema edukusele õpingutes ja tulevases töökarjääris, kuid kas me sama palju pöörame tähelepanu sellele, et lapsel kujuneks võimekus ja valmisolek elada aktiivselt ja tervislikult?

Nii nagu kirjaoskuse omandamiseks tuleb alustada tähtede ja häälikute tundmaõppimisest, et seejärel sammhaaval, aga järjepidevalt asjaga tegeldes jõuda lõpuks teksti lugemise, mõistmise ja kirjutamisoskuseni, kujuneb oskuste omandamise ning kogemuste saamise kaudu ka kehaline kirjaoskus. Et laps omandaks lapsepõlves, mil koordinatsiooni, tasakaalu, osavust on oluliselt lihtsam arendada kui täiskasvanuna, oskuse ronida, hüpata, joosta, tasakaalu hoida, visata, tabada jalaga või püüda palli − kas see on meile lapsevanemana sama tähtis kui võõrkeelte või matemaatika oskus?

Iga neljas esimesse klassi minev laps on ülekaaluline, neljandas klassis juba iga kolmas.