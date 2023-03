JUHTKIRI ⟩ Niimoodi kaua rallit sõita ei saa ...

Varem nii ansambli Vitamiin solisti kui Eesti Kontserdi ja rahvusooper Estonia direktorina tuntud Mäe on viimased pool aastat olnud ametis Põhja-Pärnumaa vallavanemana. Ta on kogenud, kui suured on käärid selle vahel, mida Tallinnas elust väljaspool seda arvatakse ja milline on tegelikkus.