ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas edenevad Jõhvi ja Toila ühinemiskõnelused?

Tegelikult on kõnelused käinud koostööst juba enne eelkõige hariduse ja spordi valdkonnas, seal, kus on tegemist inimeste liikumisega. Ka Kohtla-Järvega oleme näiteks rääkinud spordiklubide teemal − omavalitsustes on ju erinevad spordibaasid ning lapsed liiguvad ühest omavalitsusest teise. Ega koostöö ei pea tähendama kindlasti liitumist kellegagi. Näiteks võiksime Ida-Viru keskregioonis kokku leppida omavalitsuste ühises käitumises.

Jõhvi ja Toila igapäevaelu on omavahel väga läbi põimunud. Me ju näeme, milline liiklus on hommikuti Toilast Jõhvi suunas, paljudel Toila ettevõtjatel on ärid Jõhvis ning neid puudutab otseselt see, mis toimub Jõhvis. Seetõttu on loogiline, kui selline pendelränne toimuks ühe maksupiirkonna piires. Aga praegune kõneluste seis ei tähenda muidugi, et kindlasti peaks liituma. Esialgu õpitakse pigem teineteist tundma.