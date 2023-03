ANVAR SAMOST ⟩ Uued opositsioonierakonnad vajavad kosmeetika asemel uutmist

Taas, võrreldes EKREga, on Keskerakonnal sama mure sõna otseses mõttes mitmeid kordi suurem ja ähvardavam. Aga kas lahenduseks on 2016. aastast erakonda juhtinud Jüri Ratase vahetamine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti vastu? Kui asi oleks ainult meedia ja potentsiaalsete kaasatundjate tähelepanu saamises, siis see oleks nii vähemalt suvel aset leidva erakorralise parteikongressini lihtne. On neid, kes kahtlustavad, et Kõlvarti ootamatu väljakutse ongi kaval lüke, mis aitab pisutki koalitsioonikõneluste pidajatelt pilke eemale tirida.

Samas vaatame Kantar Emori küsitluse rahvusrühmadepõhist toetust Keskerakonnale. Eestikeelsetest valijatest toetab neid praegu vaid seitse protsenti, mis jätab Keskerakonna viiendale kohale, kaugele tasemest, mida Jüri Ratas alates 2016. aastast sihtinud on. Venekeelsete valijate seas on Keskerakonna toetus 47 protsenti, mis pole võrreldav varasemate näitajatega, kuid teiste erakondadega võrreldes endiselt mäekõrgune ülekaal. Siiski on venekeelsed valijad vähemus, kes üksi ei tee valimiste võitjat. Et Kõlvarti juhitav Keskerakond eestlaste seas Eesti 200 ja EKREga samasse liigasse tõsta, tuleks aga kardetavasti kaotada veel suur hulk venekeelseid toetajaid.

Isamaa vaates võiks optimist öelda, et veel neli aastat parlamendis on kindel ning ka valitsusse võib selle aja jooksul korra pääseda. See on paraku kõik.

Üksnes juhivahetus ei päästa ühtegi valimistel lüüa saanud erakondadest. Küll oleks neil kõigil teoreetiliselt võimalik end opositsioonis uuendada ja põhjalikult ümber kujundada.

EKRE-l on see kõige lihtsam, tuleks teha järele kõik, mida Soome Perussuomalaiset viimase paari-kolme aastaga on teinud. Näiteks Jaak Madisoni riigikokku toomisega Kalle Grünthali kolikambrisse saatmine oleks kõva sümbolväärtusega esimene samm.

Keskerakonnal ja Isamaal aitaks uute valijateni jõuda uute inimeste kaasamine erakonda. Uute inimestega tulevad alati uued ideed ning julgeid mõtteid Eesti elu paremaks tegemiseks ei näi valitsuse moodustajatel palju olevat.