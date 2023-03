TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas tasuta ühistranspordist tuleks loobuda?

Foto: Peeter Lilleväli

Anatoli Šestilovski, pensionär:

Pole vaja millestki loobuda. Inimestel on praegu niigi raske, paljud ei tule igpäevaste kulutustegagi toime ning see, et saab kuhugi tasuta sõita, on abiks. Kui palju kokkuhoidu see annab? Olen kuulnud 10 miljonist, kuid riigi jaoks on see tühine summa, vaevalt sest ühe uue bussigi jaoks jagub...