JUHTKIRI ⟩ Kompostipolitsei ja soojustuspolitsei hakkavad reidile sättima

Et selleni jõuda, ei piisa vaid soovitamisest. Sellest on ka Euroopa Liidus aru saadud ja nii lendabki Euroopa Parlamendist ning Euroopa komisjonidest välja igasugu direktiive, mis sunnivad ja keelavad. Kuidas ja millises tempos neid käsulaudu rakendada, et ka soovitud tulemuseni jõuda, on suuresti riikide enda korraldada. Selleks on eriti vaja nii talupojamõistust, loomingulisust kui ka järjepidevust, aga mitte bürokraatlikku tuima panemist.