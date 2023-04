Avalike juhtide lahkumishüvitiste reeglid peavad olema selged

Sel neljapäeval läksid hääled lahku küsimuses, kas endisele abilinnapeale Vitali Borodinile maksta hüvitiseks poole aasta palk või mitte. Ühe häälega jäi peale see leer, kes leidis, et ehkki Borodin on saanud kahtlustuse korruptsioonikuritegudes ning tagandati ametist, väärib ta siiski hüvitist, mis on suurem kui keskmise kohtlajärvelase terve aasta tulu. Erakordse pühendumuse ja teenete eest linna ees.