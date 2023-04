SIRJE POTISEPP ⟩ Miks toidu hinnad ei lange?

Samuti on sektoris endiselt probleeme tööjõu leidmisega tootmistesse ning inimeste palgatõusu ootused on jätkuvalt suured. On ju inflatsioon olnud Eestis kiire ja kõrge (2022. a 20%, toiduainetel isegi 30%), samas kui palgatõus on olnud ka meie sektoris vaid ca 10% ja jäänud veelgi rohkem alla töötleva tööstuse keskmisele.

Tarbijate puhul näeme selgelt juba alates eelmise aasta suve algusest, kus "viineriindeks" hakkas kasvama, et järjest on süvenenud kampaaniahindade otsimine ja suurenenud kampaaniamüügi osakaalu kasv. Kaubandusketid on välja toonud trendi, et kampaaniate osakaal on kasvamas ja juba üle 50% müüdud kaubast on kampaaniatooted. Samas on kaubandusketid kiirelt hakanud korrigeerima ka oma sortimente, pakkudes hinnatundlikele tarbijatele odavamaid importtooteid, mis on toodetud riikides, kes ettevõtteid toetavad. Nii on saladuslike omamärgitoodete ehk private label'ite osakaal juba näiteks Rimis üle 24% ja see kasvab, sama näeme ka COOPi kauplustes.