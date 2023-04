VLADIMIR TŠUŽAS ⟩ Koalitsioon, miks takistate Ida-Virumaa majandust arendamast?

Kahjuks ei saa ma seda tõlgendada muudmoodi kui soovina sülitada nii Ida-Virumaa tootmisele kui ka Kohtla-Järve ja selle lähiümbruse elanikele ning ühtlasi õigusriigi seaduslikkusele ja põhimõtetele. Ida-Virumaal tuhandeid töökohti loovate ja esialgu veel alles hoidvate ettevõtjate õiguspärastest ootustest rääkimata.

On hästi teada, et VKG on uue kaevanduse loomisesse juba rohkelt raha ja jõudu panustanud. Nagu on teada seegi, et valitsus on selle kaevanduse tulekule rohelise tule andnud ja ettevõte seda oma tegevuse planeerimisel ka arvesse võtnud.

Valitsus suhtus meie maakonda hoolimatult juba enne ning teeb seda mingi kummalise visadusega ka nüüd.

Nagu VKG on juba märkinud, ei ole riigil mingit seaduslikku õigust uue kaevanduse rajamist pidurdada. See võib kaasa tuua kohtuasja. Mind aga hämmastab selle lepingu koostajate küünilisus − nad on täielikult eiranud VKG hoiatust tuhandete töökohtade võimaliku kadumise kohta.

Selle asemel on nad osutanud sellele, kust ettevõte oma toorainet peaks hankima, vaatamata juba kõlanud selgitustele, et põlevkivi tarnimine Eesti Energia kaevandusest on ebareaalne. Ja kui ka on reaalne, siis enneolematult kallis ja keskkonda kahjustav.

Rohepoliitika ja roheenergia on toredad küll. Aga vaatame, mis toimub meil Ida-Virumaal.