ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks liiklustalgud tänavu terve nädala kestavad?

Varasem kogemus on näidanud, et kuigi rakenduse kaudu antakse igal aastal teada tuhandetest kohtadest, kus kiiruseületajaid märgatakse, ei jõua paraku politseipatrullid ühe päevaga kõikjale.

Seetõttu võtame sel korral sõidukiiruse oma põhifookusesse terveks nädalaks, et põhjalikumalt süveneda meile teada antud kohtadesse, olla pikemalt nähtaval ja seeläbi rohkem liiklejaid mõjutada. Kohti, kus näeme, et kihutamise probleem on suur, külastame nii selle nädala jooksul kui ka edaspidi korduvalt.