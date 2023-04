TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida arvate automaksu kehtestamisest?

Foto: Peeter Lilleväli Janno Kasemaa, kontoritöötaja: Mina isiklikult olen nõus seda maksma, kui need summad ei ole kosmilised ning − mis peamine − on tavalistele inimestele vastuvõetavad. Kuid kõigepealt tahaks näha, kas nendest uutest maksudest ka tolku on, ning saada teada, kuhu see raha läheb: mitte lihtsalt eelarveaugu lappimiseks, vaid näiteks teede remondiks, uute teede ehituseks...

Foto: Peeter Lilleväli Argo Keerme, autohuviline: Põhimõtteliselt on väga normaalne automaks juba olemas ja seda nimetatakse kütuseaktsiisiks − kes sõidab rohkem ja kelle auto rohkem tarbib, see ka maksab rohkem. Ma ei näe vajadust veel ühe maksu kehtestamise järele, sest siis tuleks hakata palkama lisaametnikke, kes iga auto üle vaataksid ja arveid väljastaksid. Lühidalt öeldes oleksid automaksu kogumiseks tehtavad kulutused nii suured, et minu meelest ongi kõige õiglasem variant kütuseaktsiis.

Foto: Peeter Lilleväli Aleksei Surkov, tarkvaraarendaja: Sõltub sellest, mille alusel ja mis eesmärgil see kehtestada. Riigil on vaja, rahval mitte. Kui see maks võtaks arvesse autode seisukorda, siis ma poleks vastu − tahaks, et tänavail oleks õhku heitgaasidega saastavaid vanu autosid vähem. Elektriautosid aga ei tasuks maksustada: need ei saasta keskkonda, kuid on kallid ning mitte igaüks ei saa neid endale lubada.

Foto: Peeter Lilleväli Juri Jagintsev, pensionär: Olen täiesti selle vastu. Maksame juba niigi liiga palju makse, bensiin on kallis, pensionäridel on eriti raske, sest pensionid on väikesed. Riigimehed otsigu eelarveaukude täitmiseks muid võimalusi.