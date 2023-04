MIHKEL NESTOR ⟩ Ehitustegevus on aeglustumas

Ehitustegevuse aeglustumiseks on sisuliselt täidetud kõik eeltingimused. Elamuehituse mahud on viimastel aastatel olnud väga suured. Viimase viie aasta jooksul on kasutusse antud 36 500 uut eluruumi, mis moodustab umbes 5% kogu Eesti elamufondist. Päris sellisel tasemel poleks ehitusmahud saanud ilmselt püsida nagunii.