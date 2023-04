Kas kulupõlengud on Ida-Virumaa eripära?

Tänavu on Ida-Virumaal kulupõlengu tõttu hävinud juba kaks hoonet, mitmeid on päästjatel õnnestunud päästa. Neil tulekahjudel on mitmeid põhjusi, alustades hooletult maha visatud konidest, lõpetades kevadprahi põletamise ja teadliku kulusüütamisega.

Kulu põletamine on Eestis juba aastaid keelatud ning selle eest on ette nähtud ka trahv. Ent tundub, et see info on visa paljude inimesteni jõudma. Eks kulupõletamise komme on pärit aastakümnete tagant, kui arvati, et vana rohu põledes hakkab noor kiiremini tärkama. Tegelikult aga teeb tuli väga hullu laastamistööd, hävitades väikeimetajaid ja putukaid. Kontrolli alt väljudes võib põleng üle minna suureks metsapõlenguks või hävitada eluhooneid ja muud vara.