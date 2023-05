ANVAR SAMOST ⟩ Miks nad seda teevad?

Väide, nagu tuleks Eestis automaks sisse viia üksnes sellepärast, et paljudes teistes Euroopa riikides nii on, kuulub aga üldse puhta demagoogia valdkonda.

Kui rahandusministeerium avaldas suure kiirusega ette valmistatud koalitsiooni esimese maksumuudatuste paketi tulude ja kulude analüüsi, kujunes paljudele poliitikutele üllatuseks, et valu, mis maksutõusude kommunikeerimisega kaasas käib, on peaaegu asjata. Lisanduv ja peamiselt rikkamatele keskenduv tulumaksuvabastus, tulumaksu, käibemaksu ning aktsiiside tõus ei vii Eesti riigieelarvet märkimisväärselt tasakaalule lähemale. Tulumaksumäära muudatused jätavad riigieelarvesse püsiva augu, mida teiste maksude tõus kompenseerib.

Raske öelda. Ilmselt on Reformierakonnale nende kõige peamine ja kõige kallim valimislubadus maksuvaba tulu määra tõstmisest 700 eurole nii armas, et kaalub üles retoorikas pidevalt tähtsustatava eelarvetasakaalu. Aga tõsi on ühtlasi see, et kuigi makse tõsta Reformierakond enne valimisi ei lubanud, on nüüd neljaks aastaks nende käes 37 kohta 101-kohalises riigikogus ja uute valimisteni läheb neli aastat.