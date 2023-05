Foto: Peeter Lilleväli

Vladimir Britski, pensionär:

Oleme ilmselt õitsval järjel. Peaksime olema. Arvan, et oleme hakanud paremini elama, igal juhul on õhk Jõhvis muutunud puhtamaks, ehkki ma ei oska öelda, milline siin Euroopa Liidu mõju on. Linn on muutunud ilusamaks, ehitatud on promenaad, koolid. Teistesse riikidesse reisimine on muutunud lihtsamaks, eriti pärast euro tulekut.