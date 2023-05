JUHTKIRI ⟩ Liituda tuleb elanike, mitte poliitikute huvides

Nii Jõhvil kui Toilal on varasemast naabritega liitumise kogemus olemas. Juba 2005. aastal liitus Jõhvi linn Jõhvi vallaga. Toilal ning Jõhvil oli esimest korda võimalus üheks saada juba 2017. aastal, kui neli omavalitsust − Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme − liitumise kokku leppisid. Ent toona haldusreform sellisel moel ebaõnnestus, kuna Jõhvis võimul olnud jõud otsustasid viimasel hetkel läbirääkimised partneritega lõpetada põhjendusel, et selline liitumine pole Jõhvi huvides. Selle tulemusel liitusid kolm valda ilma Jõhvita, mida ei saa tänini eriliseks õnnestumiseks pidada, sest liitunud vallad olid küll naabrid, kuid neil oli vähe ühisosa.

Nii me olemegi viie ja poole aasta jooksul näinud kokkutraageldatud Toila valda, mille õmblused pole tänini päriselt kinni kasvanud. Jõhvi juurdetulekuga loodetakse, et kolm endist valda saavad endale vähemalt ühise keskuse, mis on nende jaoks ju tegelikult aastaid tõmbekeskusena toiminud.