ANDREI KOROBEINIK ⟩ Plaanitud automaks lööb maal elavaid inimesi

Uus valitsus kavatseb automaksu arvutamisel lähtuda vaid auto keskkonnamõjust, mis suure tõenäosusega tähendab CO2 emissioonide maksustamist. Eesti keskmise auto vanus on 13 aastat ja vanemate autode CO2 emissiooni näitajad on väga suured.

See tähendab, et uute, säästlikumate autode omanikud pääsevad suure automaksu maksmisest, kuid vaesemad inimesed, kelle kasutuses on vanad, amortiseerunud autod, peavad tulevikus maksma meeletuid summasid. Näiteks võib põllumehe n-ö kastiauto automaks olla tuhat eurot aastas, mis on suur probleem mitmest vaatenurgast.

Suurlinnade elanikud võivad autost loobuda ühistranspordi, sõidujagamise või miks mitte ka jalgratta kasuks. Kuid see kõik ei kehti nende inimeste kohta, kes ei saa autota hakkama, ning nende kohta, kelle laste kool asub kodust kümnete kilomeetrite kaugusel ja kelle külast sõidab buss läbi korra päevas, kui sedagi. Need inimesed ei plaani uut autot osta ja nende kodukandi teed ei pruugi jalgratta jaoks sobida isegi suvel, rääkimata talvest.

Üldiselt olen nõus ka sellega, et automaksu kehtestamisel peame mõtlema keskkonnale. Kuid rahandusministri jutt, et maamehed võiksid päevapealt vahetada enda autod säästlikumate vastu, ei ole just kõige adekvaatsem.