NÄDALA KUJU ⟩ Alika Milova

Juba ainuüksi "Eurovisiooni" lauluvõistluse poolfinaalist edasijõudmine on suur õnnestumine, aga finaalis on võimalik astuda tohutult suure telepubliku ette ja võita tähelepanu, mis võib tema edasisel teekonnal muusikuna heade juhuste kokkulangemisel avada uusi võimalusi ja anda hea pärituule.

Lisaks muusikuandele ja säravale lavakujule on Alika Milova kujunenud Narva suursaadikuks Eestis, kes loob ettekujutust uue põlvkonna narvalastest, kes on tugevasti seotud Eestiga. Et nende narvalaste kõrval, kes nautisid sel teisipäeval Narva jõe teisel kaldal Putini Venemaa korraldatud propaganda pillerkaart, elab Narvas palju inimesi, kellele on tähtis hoopis muu.