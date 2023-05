ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Jõhvi tahab saada ülikoolilinnaks?

Tegelikult pole selles midagi uut, kõrghariduse punkt on seal ammu kirjas. Ega siin mingit kindlat plaani ole, see on lihtsalt visioon aastaks 2030. Eks selles visioonis on teisigi helesiniseid unistusi. Kui üldse ei unista, siis kõrgelt ka ei lenda. Selles dokumendis on lihtsalt ära märgitud, et Jõhvil võiks selline ambitsioon olla, sest usun, et iga teine omavalitsus tahaks saada ülikoolilinnaks. Praegu selleks mingeid konkreetseid väljavaateid pole, kuid need võivad ootamatult tekkida. Nagu näiteks 10 aastat tagasi oli idee tuua sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale. Tookord küsiti infot võimaliku asukoha kohta nii Jõhvilt kui Narvalt ning me olime selleks valmis, kuigi lõpuks seda akadeemiat ei tulnudki ja Narva tuli vaid sisekaitseakadeemia õppekeskus ujulaga.