JUHTKIRI ⟩ Mis on koolidirektori roll volikogus?

Ida-Virumaal on aastaid olnud aktuaalne küsimus koolidirektorite poliitilisest ärakasutamisest. Aastaid siin eelkõige linnades võimu nautinud Keskerakond "kodustas" ära paljud koolidirektorid, kes kohalikel valimistel ikka võimulolijate nimekirjas kandideerisid. See on olnud justkui kahepoolselt kasulik diil: direktor on ju kohapeal tuntud inimene ja toob nimekirjale hääli, vastutasuks omakorda on tal õigustatud ootus, et võim tänutäheks tema kooli rahalise tähelepanu alt ei kaota. Ja muidugi pole tarvis karta oma koha pärast.