TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas joote kraanivett?

Foto: Peeter Lilleväli Anna Zintšenko, pensionär: Meil Sompas on väga hea vesi ja kõige maitsvam ka, nagu räägivad naaberrajoonidest või -linnadest meil käivad külalised. Mu ema töötas varem vee-ettevõttes ja ma teadsin, et kord nädalas vett klooritakse, kuid mitte palju − kloori maitset ei olnud tunda. Hiljem ehitati Sompasse veepuhastusjaam. Ma tean, et hiljuti tekkis veega probleem, aga ainult kolmes kohas. Ühel päeval nägin üht meesterahvast proove võtmas ning tema ütles, et vesi on igas mõttes väga hea. Ma usun seda ega karda ka praegu vett juua.

Foto: Peeter Lilleväli Vjatšeslav Sirotkin, pensionär: Ei ole joonud ega joo ka edaspidi. Isegi toiduvalmistamisel kasutan ainult pudelivett. Ma elan Kiviõlis ning seda, mis meil seal kraanist tuleb, ei ole võimalik juua: rooste, mingi hall soga... Pärast keetmist jääb kastrulisse sete, mida lihtsalt puhtaks ei saa.

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Kuznetsov, pensionär: Lasen vee alati läbi filtri. Mul on spetsiaalne kann − lasen selle vett täis ja panen külmkappi. Meil on Jõhvis praegu hea vesi ja ma ei karda seda juua, aga olen lihtsalt vist harjunud − nii on rahulikum.

Foto: Peeter Lilleväli Irina Volina, teenindustööline: Elan Tallinnas, kuid käin sageli Ahtmes sõpradel külas. Saan kõikjal kraanivett juua ega karda, et midagi halba juhtuda võiks. Mulle tundub, et Ida-Virumaal on vee maitse parem kui pealinnas.