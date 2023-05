VALLO REIMAA ⟩ Jõhvi areng vajab nii uusi kortermaju kui ka esinduslikku keskväljakut

Selle taga on rahvusvaheliselt tuntud investorid, kes püstitasid eesmärgi, mille kohaselt nende loodav kool "suurendab piirkonna majanduslikku konkurentsivõimet, tekitab kohalikele uusi võimalusi ning muudab tehnilisi ja ettevõtlusoskusi mitmekesisemaks". Lootusi tekitasid ka kooli loojate lausutud sõnad, et nad valisid asukohaks Jõhvi just Eesti piirkondliku arengukava järgi ehk tunnetasid Jõhvi potentsiaali siinse arengu keskusena. See pani ka teisi arendajaid uuesti Jõhvisse uskuma.

Positiivsed uudised ei lasknud end kaua oodata. Peagi ilmusid lehepealkirjad, mis kuulutasid, et "Jõhvi püüdleb rahvusvaheliseks filmilinnaks". Nimelt alustas Ida-Viru investeeringute agentuur (IVIA) koos Ida-Viru ettevõtluskeskusega ettevalmistustööd, et taotleda rahastamist õiglase ülemineku fondist eesmärgiga arendada Jõhvist filmilinn.

Tekkinud positiivsest lainest kantuna on lisandumas üha uusi arendusideid. Ühtlasi näib, et Jõhvi äripark on lõpuks ometi hoogu sisse saamas. Hiljuti võis lugeda näiteks uudist, et seal avati OÜ Truck Trading Estonia DAFi veoautode keskus ning töös on mitmed teisedki rohkelt töökohti loovad arendused.