VIRVE OSILA ⟩ Sellised inimesed

Mul on omaealisi ja vanemaid sõpru-tuttavaid üle Eesti, aga meil on sarnased kogemused. Arstiabi vajades teavitatakse meid esmalt, et oleme vanad. Seda teab igaüks meist isegi, oma sünniaasta ju püsib meeles.

Kunagi arvasid valged isandad, et mustad orjad ei tunne valu. Tänapäeval on teadus välja selgitanud, et isegi taimedel on valuretseptorid olemas. Siiski istub nii mõneski kabinetis kõrgesti haritud tohter, kelle arust on valu vaid ealine iseärasus ja kui oled vana, siis valuta terviseks.

Mõne aja eest täienes eakate paturegister veelgi. Nüüd me oleme ka ravimisõltlased ja rahustite liigpruukijad. Sellele tuleb piir panna, öeldakse. Nii et vaene vanur ei pea võitlust pidama mitte ainult valu, vaid ka rahutuse ja unetusega. Kui noored nõuavad kanepi legaliseerimist, et elu lõbusam oleks, siis tudikesed hoidku palderjanistki näpud eemal.

Ühiskonna koormamise kõrval räägitakse vahtussui väärikast vananemisest. Et tuleb ainult ise küsida ja pöörduda, et sotsiaalabi on alati võimalik, kui see on vajalik. Kuid just see küsimine nullib väärikuse. Abi paluda on väga raske. Ja alati ei oska ka. Muutuvad seadused, teenindusasutused vahetavad nime või kaovad sootuks, vahetuvad ametid ja ametnikud.