TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Eesti vajab abieluvõrdsuse seadust?

Foto: Peeter Lilleväli

Argo Keerme, mikroettevõtja:

Inimese eraelu on tema isiklik asi ja kellelgi ei tohiks selle kohta ütlemist olla. Samas kas tõesti pole meil muid probleeme, mis puudutavad mitu korda rohkem inimesi, et riigijuhid panustavad tohutult energiat ja konflikte just sellesse valdkonda?