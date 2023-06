ANVAR SAMOST ⟩ Kas ka Eestis peaks sõnavabaduse pärast mures olema?

Eestis on aga uus valitsus esimeste sammude seas töösse andnud pikki aastaid ootel olnud vihakõne kriminaliseerimise eelnõu. Tõsi, see on vahepealsega võrreldes üsna kitsa sõnastusega, kuid ometi ilmselgelt suunatud sõnavabaduse piiramisele ning pakub jätkuvalt rakendamisel seinast seina võimalusi sõltuvalt seaduse tõlgendaja maailmavaatest. Üks eelnõu toetajate korduvaid põhjendusi on riiklik julgeolek.