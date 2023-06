VIRVE OSILA ⟩ Mõistmatuks jääv mõistmatus

Jaapani teadlased üritavad lähema saja aasta jooksul toota lapsi laboris, seal välistatakse haigete rakkude sattumine organismi, et nii kasvatada ainult tervetest inimestest koosnevaid uusi põlvkondi. Üks Eesti juhtivaid keskkonna antropolooge on välja arvestanud, et saja aasta pärast on siin hoopiski teine Eesti, kus rannaalad on meri alla neelanud ja suur osa maadest-metsadest täis ehitatud kõrghooneid, mahutamaks tuhandeid kliimapagulasi, et rahvastik on segunenud ja etnilised eestlased sellesse sulandunud. Minu jalajäljed on siis ammuilma ajatolmu kadunud ja küllap kalmgi mõne suure ehitise alla jäänud. Kindlasti ei mäleta praeguste perekaitsjate ja rahvuskonservatiivide hüsteerilisi kõnesid enam keegi, sest aeg on armutu ja matab kõik unustuste liiva alla. Sellest, kui me põlvest põlve üksteise suhtes lugupidavad oleme, ehk jääb midagigi maa ja taeva vahele ka siis, kui maailm lõplikult muutub ja teiseneb.