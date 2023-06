ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Ida-Virumaal on koroona levik raugenud?

Tundub, et praegu on nakatumise näitajad läinud väiksemaks. Ega me ju tegelikku levikut tea. Registreeritakse raskemad nakkusjuhtumid, millega patsiendid arsti juurde jõuavad, enamik testib ennast kodus kiirtestiga ning ka ravitakse sageli kodus, ilma et arsti poole pöördutaks.

Siiski teeme ka reoveeseiret ning rõõm on tõdeda, et kui Jõhvi ja Ahtme piirkond oli meil varem [koroona leviku intensiivsusastmelt] punases, siis praegu on ta rohelises. Samal ajal kui Narva ja Sillamäe on kollases − see on selline keskmine leviku tase. Aga ikkagi, ka see on parem kui oranžis või punases.