ALEKSEI JEVGRAFOV ⟩ Keskkonnatasude tagastamist omavalitsustele tuleb suurendada

On üsna ilmne, et ükskõik millist leidlikkust demonstreeriks kohalikud omavalitsused uusi makse kehtestades ja olemasolevaid makse tõstes, on sellel omavalitsuste eelarvetele marginaalne mõju. Paraku omavalitsuste toetamisest riigi eelarvest koalitsioonileppes juttu pole. Valitsus, kelle peamised eesmärgid on praeguseks maksude tõstmine ja ühesooliste abielude seadustamine, on selle täiesti unustanud.

Enne valimisi rääkisid kõik erakonnad ebaõiglasest olukorrast, milles on juba palju aastaid olnud Ida-Virumaa omavalitsused, kes saavad vaid armetu osa makstud keskkonnatasudest. Tuletan meelde, et eelmisel aastal maksid põlevkivitööstuse ettevõtted keskkonnakahjustamisega seotud tasusid ligemale 670 miljonit eurot. Eelmisel sügisel ütles sotsiaaldemokraadist keskkonnaminister Madis Kallas, et Ida-Virumaale tagastatavate keskkonnatasude mahtu tuleks vähemalt kahekordistada. Ta isegi algatas sellekohase seaduse eelnõu. Kahjuks see tähtis ja vajalik algatus ei jõudnud riigikokku, sest koalitsioon polnud selles küsimuses ühtne.

Kui kohalike omavalitsuste tulubaasi lähiajal üle ei vaadata, ähvardab paljusid neist täielik vaesumine.

Praeguses koalitsioonileppes on öeldud, et keskkonnatasude süsteem vaadatakse üle eesmärgiga soosida saastamise vähendamist. Kuid vaadata seda, kui aktiivselt on valitsus kruvisid pingutama hakanud, on väga kahtlane, et ettevõtete keskkonnatasude tõstmist õnnestub vältida.