TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kes võiks olla valitsuse esindaja Ida-Virumaal?

Foto: Peeter Lilleväli Angelika Soomets, pedagoog: Kui isikutest rääkida, siis ütleksin, et Eduard Odinets oleks sellele ametikohale väga hea kandidaat. Ta on avatud inimene, sotsiaaldemokraat. Tema pingutusi on näha ning ta teab, milliseid probleeme on meie piirkonnas vajalik ja võimalik lahendada. Tal on ka piisavalt haridust ja juhtimiskogemust.

Foto: Peeter Lilleväli Andres Õispuu, torulukksepp: Arvan, et selleks sobiks Narva linnapea Katri Raik. Ta on adekvaatne ametnik ning on näha, et ta tegeleb Narva asjadega tõsiselt: püüab alati vastata ja kõike selgitada ning kui midagi ei tea, siis uurib järele. Hea on ka see, et tal on säilinud kõrvaltvaade meie piirkonnale.

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Petrov, pensionär: Tauno Võhmar, kes oli omal ajal Jõhvi vallavanem ja praegu juhib Alutaguse valda. Tahaks, et piirkond areneks rohkem − paljud teed on väga kehvas seisukorras, eriti kvartalisisesed. Usun, et Tauno oleks hea peremees ja saaks nende ülesannetega hakkama.

Foto: Peeter Lilleväli Ljubov Dulina, pensionär: Mina ei oska ühtki nime öelda, sest tunnen vähe isikuid. Hüpoteetiliselt rääkides aga peaks see olema keegi, kes mõistab inimeste vajadusi. Mitte tingimata kohalik, kuid parem oleks, kui ta oleks Ida-Virumaaga seotud − siis on talle meie probleemid mõistetavamad. Ametnikud peaksid olema lähedal neile, kelle heaks nad töötavad − pahatihti sõidavad nad autoga ringi ega näe, mis ümberringi toimub.