TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas automaksu kehtestamine on õigustatud?

Foto: Peeter Lilleväli Merike Jaanus, müügijuht: Mina ei näe sellele mingit õigustust − miks ma peaksin mingit asja omades selle eest veel maksma? Meil on ju juba kütuseaktsiis − sellest piisab. Mina vaatan ise, kui palju ja millise autoga on mul parem sõita.

Foto: Peeter Lilleväli Olga Janina, iluvaldkonna spetsialist: Arvan, et ma ei ole pädev seda hindama, kuid lihtsa inimesena ütlen, et ei tahaks seda. Seda maksu ei ole vaja, ehkki mulle tundub, et rahva arvamus ei muuda midagi − seadus võetakse vastu ja meil tuleb seda täita. Sääraseid näiteid on.

Foto: Peeter Lilleväli Toomas Nõmmiste, pedagoog: Iga kuu paar eurot maksta ehk polekski midagi hullu, kuid see on pigem õigluse küsimus. Tähelepanu tuleks pöörata neile, kes luksusautodega sõidavad − nemad püüavad selle maksmist vältida, vormistades sõidukid tööautodeks ja firma ei hakka nende eest ka maksma. Nagu veaks Ferrariga kaupa... Tuleb mõelda, kuidas sääraseid skeeme vältida.

Foto: Peeter Lilleväli Heinar Rammo, sõidukijuht: On selge, et riik vajab raha, kuid automaks oleks ebaõiglane − juba on olemas kütuseaktsiis, mida plaanitakse samuti tõsta. Kehtestatakse uus maks, aga mis sest muutub? Kas teed lähevad paremaks või saavad inimesed sest mingit kasu? Ei usu.