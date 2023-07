ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida peab tegema, et saada riigilt toetust biojäätmete konteinerite soetamiseks?

Toetust on võimalik taotlema hakata sügisel ning taotlusi vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Vooru eelarve on ligi 100 000 eurot, kuid ühe projekti kohta antakse toetust kuni 15 000 eurot. Toetust jagatakse eelarve ammendumiseni.

Abi saavad need väljaspool Harju maakonda asuvad omavalitsused, kus 1. mai seisuga ei ole võimaldatud elanikele korraldatud biojäätmete äravedu. Toetust ei jagata omavalitsustele, kes on viimase viie aasta jooksul biojäätmete konteinerite või kompostrite soetamiseks toetust juba saanud. Selliseid omavalitsusi on kokku kümme, neist Ida-Virumaal kolm: Alutaguse vald, Narva linn ja Sillamäe linn.