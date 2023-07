Vaba Lava: ilmselgelt ei taheta Ukraina teemat Narva

Me toome festivali jaoks lavale spetsiaalse kaasproduktsiooni Kiievi dramaturgide teatriga. Teatriga riigist, mis on juba üle 500 päeva olnud ülbe agressori vastu sõjas. Osa selle teatri juhid on reaalselt olnud rindel. Dramaturg Natalka Blok on kirjutanud kokku ainulaadse teksti sellest, millised on hetkel ukrainlaste valikud, mis on sõja mõjud inimestele, ühiskonnale... Näitlejad tegid Kiievis proovi vaheldumisi õhuhäiretega.

Narva festivalile tulek on võimalus korraks sõjast puhata. Tuua oma nägemus ja sõnum n-ö vabasse maailma. Aga... ilmselgelt ei taheta Ukraina teemat Narva. Mida kardetakse? Keda kardetakse? Kas päriselt arvatakse, et need narvakad, kes käivad eesti keele majas keeletundides, ei peaks teadma, mis on Eesti riigi ja ennekõike Eesti rahva seisukohad seoses Ukraina sõjaga ning kelle poole hoitakse?