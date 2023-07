NIKOLAI PAVLENKO ⟩ Kui vana on suvi?

Normaalne elu on võimatu, kui ei toimu uuenemist, seetõttu on rõõm näha, kui energiliselt noored tänapäeva digimaailmas toimetavad. Ent... Ei saa hävitada midagi, mis aja jooksul kontrollitud ja läbi proovitud, enne kui on olemas kindel alternatiiv. Parima tulemuse saavutamine on võimalik vaid siis, kui on olemas tugevad ja laiaulatuslikud teadmised. Ja kogemus, mida poeet õigesti raskete eksimuste pojaks on nimetanud. Kui puudub kogemus − olgu või negatiivne −, on uuele arenguastmele tõusmine problemaatiline, kui mitte võimatu.