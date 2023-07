ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Ida-Virumaa keskerakondlaste seas on suurem toetus Tanel Kiigel või Mihhail Kõlvartil?

Meie piirkonna juhatused kogunevad augustis ja siis on näha, kumb suurema toetuse saab. Sisetunde ja kogemuse põhjal ütlen, et seis on üsna viigiline. On nii Mihhail Kõlvarti fänne kui ka neid, kes leiavad, et tuleb anda võimalus nooremal Tanel Kiigel näidata oma võimeid erakonna juhina. Vaatamata noorele eale [Kiik on 34aastane], on tal korralik poliitiline ja korraldusliku töö pagas. Ta on olnud nii peaministri büroo juht kui ka kahe valitsuse minister.