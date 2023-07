Integratsiooni sihtasutus: otsus lähtus kindlatest kriteeriumitest ja ettenähtud summadest

Kõiki taotlusi hindasid kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel sõltumatud hindajad, kelle seas polnud sihtasutuse töötajaid. Hindamiskriteeriumid käsitlesid sündmusi ja nende mõju eesmärgist lähtuvalt ning rahvusi, riike või muid kultuurilisi omapärasid eristamata. Oma hinnangutes lähtusid hindajad hindamismetoodikast, mis oli kättesaadav ka taotlejatele koos kõikide taotlusvooru tingimuste ja kriteeriumitega. Hindajate ettepanekul said toetust 11 taotlust.

Taotlusvoorude raames saavad toetust pingerea alusel kõrgemat hinnangut pälvinud taotlused ja seda ettenähtud eelarve piires. Seepärast on sihtasutus olnud ning ilmselt on edaspidigi olukorras, kus mitmed väärikate tegijate taotlused võivad jääda küsitud toetusest ilma. Paraku just seda pidi sihtasutus tõdema kõnealuse taotlusvooru puhul: kui raha oleks olnud rohkem, siis oleksid toetust saanud nii Vaba Lava kui ka paljud teised taotlused.