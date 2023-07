TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mis on teie suvine lemmiktoit?

Köögiviljasalat: tomatid, paprika, kurgid, maitseroheline. Kõik lihtsad ja taskukohased hooajatoidud. Järgin alati oma soove ning suvel tahaks ikka ju midagi kerget süüa. Ma ise olen pärit Ukrainast, aga näiteks vareenikud minu lemmikute hulka ei kuulu − see on raskesti seeditav toit.

Mina liha ei söö, vahel söön kana või kala. Mingeid erilisi toidueelistusi mul pole ja midagi ei grilli ka. Kõige sagedamini on suviti mu laual see, mis mu oma aias kasvab. Armastan marju: punaseid sõstraid, pihlakaid jne. Kuni sügiseni saab ka rabarberit süüa, nii et kuni hooaja lõpuni on, mida maitsvat taldrikule panna.

Minu suvise toitumise põhimõte on: mida kergem toit, seda parem. Põhiline, et laual oleks alati värsketest köögiviljadest tehtud salat: tomat, kurk jms. Suvel grillin ka, kuid mitte iga nädal.

Foto: Peeter Lilleväli

Konstantin Edu, kokk:

Mina armastan seda, mida ise valmistan. Ja pakun seda ka teistele. Praegu on külmsuppide hooaeg: borš, okroška... Püüan figuuri hoida, seetõttu on minu suvises menüüs rohkelt värsket köögivilja ja maitserohelist. Õnneks on meie riigis kõike küllaga, kauplustes on kõike saada. Muidugi on toiduained kallimaks läinud, kuid süüa on ikkagi võimalik nii maitsvalt kui ka tervislikult.