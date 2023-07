NÄDALA KUJU ⟩ Rednar Annus

See on tähelepanuväärne sündmus mitmel põhjusel. Kui suveetendusi lavastatakse Eesti eri nurkades juba aastaid, siis Ida-Virumaal on see tänavu ainus suvelavastus, mis on loodud just Iisaku jaoks. See ei too ilmselt kaasa sellist plahvatuslikku publikuhuvi nagu Jaak Joala elul põhinev "Kremli ööbikud" mitmed aastad tagasi Narvas. Kuid kindlasti toob see tänavuse suve neljal õhtul Iisakusse teatrihuvilisi Eesti eri paigust.