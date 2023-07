JUHTKIRI ⟩ Nii järske hinnatõuse saab ja tuleb vältida

Muidugi võibki piirduda sellega, et öelda, et pole põhjust midagi nuriseda, sest Narvas on ka pärast järsku hinnatõusu kaugküte odavam kui paljudes teistes paikades. Ent kui see hinnatõus on nii äkiline, siis tabab see inimesi väga valusalt. Eriti kui arvestada, et toiduainete ning muude igapäevaeluks vajalike kaupade ja teenuste hinnatõus liigub galopisammul üles ning Reformierakond, sotsid ja Eesti 200 virutavad veel mitmed maksutõusud otsa ka. Kui arvestada, et Narvas on üks madalamaid palgatasemeid riigis ja töötuse tase on riigi kõrgemaid, siis kokkuvõttes panevad sellised sammud kihisema sotsiaalse plahvatuse kokteili.