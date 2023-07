ANDRES KALVIK ⟩ 100 päeva maksutõuse

Tegelikult on siililegi selge, et automaks on lihtsalt veel üks moodus, kuidas inimestelt raha kätte saada. Selle abil viiakse ellu Reformierakonna jõukaid soosiv tulumaksureform, millest 1200 eurot teeniv inimene võidab 6 senti ja 2500eurose palgaga tööline 106 eurot kuus.

Kui eesmärk on pelgalt riigieelarve täitmine, siis tulekski nii ausalt välja öelda, mitte väidetava keskkonnahoiu taha peitu pugeda. Praegune retoorika meenutab riiklikul tasemel rohepesu. Riigieelarve tulude suurendamiseks oleks aga märksa mõistlikum luksusmaksude kehtestamine ja astmelise tulumaksu rakendamine nagu mujal Euroopas.

Lisaks maksutõusudele on valitsus tulnud välja arusaamatute kärpeplaanidega: suletakse maakoolid, lõpetatakse tasuta ühistransport, miinimumini on viidud tee-ehituse rahastus ning loobutakse õpetajate palgatõusust. Ning liikumisaastal koolispordilt ja liikumisharrastuselt raha vähemaks võtmine jätab mulje, et valitsuse tegevuses puuduvad igasugune loogika ja süsteemne lähenemine.

Kindlasti on kohti, kus riigi kulusid on võimalik koomale tõmmata, kuid seda ei tohi teha laste ja inimeste toimetuleku arvelt. Praegune kaootiline tegevus ei meenuta riigireformi, vaid suvalist rapsimist.

Kriis laheneb iseenesest

Kahjuks tuleb nentida, et Reformierakond pakkus enne valimisi avalikkusele ja valijatele pooltõdesid. Riigi rahandusest räägiti ümber nurga ning nende nurkade taga valitses küllus ja ilu. Kui aga mandaadid parlamenti olid jagatud, selgus, et valijad said omajagu petta. Korras rahanduse asemel on nüüd vaid riigikassa tühjuse kaja.

Eesti majanduslangus on kestnud juba üle aasta ning lisandunud on põuaperioodist tingitud kahjud, millele reageerimisel valitsus samuti lootusetult hiljaks jäi. Vägisi jääb mulje, et valitsuse plaan on tõesti lihtsalt oodata, kuni kriisid ise üle lähevad, selle asemel et majanduse elavdamiseks vajalik toetuspakett välja töötada. Keskerakond on käinud välja mitmeid ettepanekuid, kuid Reformierakond eesotsas peaministriga on need arrogantsel moel tagasi lükanud.

Samuti ei ole valitsus midagi teinud selleks, et aidata kohalikel omavalitsustel kiire hinnatõusu ja laiaulatuslike maksutõusudega toime tulla. Majanduslangus mõjutab niigi negatiivselt linnade ja valdade eelarveid, kuid samal ajal kasvab sotsiaalabi ja tuge vajavate inimeste osakaal. Kohalikud omavalitsused on raskel ajal inimestele esmane turvavõrk, mille toimimise eeldus on nende enda piisav finantsvõimekus.