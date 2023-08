JUHTKIRI ⟩ Sillamäe-Kotka laevaliini eest on põhjust võidelda

Pealegi arvestades, et nii reisijate kui ka kaubaautode arvud ning laevaliini kulud on prognoositud mitu aastat ette. Paraku kipuvad reaalses elus enamasti käärid kulude ja tulude vahel pigem suuremaks kui väiksemaks minema. Kui Eesti valitsuse põhitähelepanu on praegu suunatud sellele, kuidas kulutusi kärpida, siis on üsna keeruline missioon veenda ministreid võtma uue laevaliini näol lisariski, mille tegelikku maksumust on praegu raske hinnata. Tegu ei ole ka otseselt hädavajaliku teenusega nagu Eesti mandri ja saarte vaheline laevaliiklus, mida riigil tuleb toetada.

Kuid samas toob uuring välja ka selle, et uue laevaliiniga kaasneb 65 otsest ja ligikaudu 100 kaudset töökohta, mis toob maksudena riigi ja kohalikesse eelarvetesse tagasi enam-vähem sama palju raha, kui kulub laevaliini dotatsiooniks. Lisaks annaks see uut hingamist Ida-Virumaale, aga ka Soome piirkonnale, mis asub Venemaa piiri lähedal ning on kaotanud Venemaa turiste ja ärisid tunduvalt rohkem.