Miks lahkusite Jõhvi volikogu kultuurikomisjonist?

Üks naine küsis minult tänaval, et Aleksei, miks te ei tegele Jõhvi sotsiaalprobleemidega. Sotsiaalküsimused on läinud nii teravaks, et vajavad sekkumist.

Kultuurist rääkides võib öelda, et pärast 2021. aasta kevadist pandeemiat ei toimu Jõhvis praktiliselt midagi. Kui võrrelda teiste Ida-Viru linnadega, siis on näha, et seal on üritused, festivalid ja kultuurielu tõsuteel. Kahjuks on Jõhvis seisak, nagu ka teistes valdkondades. Kui rahvale on tarvis leiba ja tsirkust, siis kultuur on sel juhul teisejärguline. Seetõttu leian, et Jõhvi kultuur, kus praegu midagi ei toimu, võib oodata ajal, mil rahvas võib nälga surra. Pean sellisel Jõhvi elanikele raskel ajal vajalikuks tugevdada volikogu sotsiaalkomisjoni tööd ning lähipäevil esitan sellega liitumiseks avalduse.