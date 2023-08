VALLO REIMAA ⟩ Tekkinud on usk Lüganuse kooli tulevikku

Kõik see annab Lüganuse kooli riigi all toimise mudeli loomisele erilise tähenduse. Puudub riigil ju kogemus sedavõrd väikese maakooli haldamiseks. Mastaabiökonoomika põhimõtetega pole Lüganuse puhul midagi peale hakata. Veelgi suurem väljakutse on aga riigikooli ühitamine kogukonnakooli põhimõtetega ja “alt üles” mudeliga. Just see riigi ees seisev väljakutse on eriti põnev. Kui riik sellega hakkama saab, siis on võib-olla sündinud väike positiivne samm ka üldises suhtumises, kuidas Eesti riiki üles ehitada. Lisaks tähendab see positiivset muutust regionaalpoliitikas, sest Lüganuse kooli riigistamine pole ju mõeldud igavese nähtusena, vaid niikauaks, kuni Lüganuse vald saab jälle jalad alla. See viimane eeldabki murrangu toimumist regionaalpoliitikas.