JUHTKIRI ⟩ Paljudele lastele on algav õppeaasta teistsugune

Narvas avas uksed tuliuus gümnaasium, mida hakkab pidama riik. Samuti on ehitusjärgus Narva eesti gümnaasiumi uus hoone. Sillamäel on riik enda alla võtnud nii gümnaasiumi kui eesti põhikooli. Selles linnas toimub maakonnas, aga ilmselt ka kogu Eestis ainulaadne liitumine, kus Sillamäe gümnaasium viiakse kutsekooliga ühe katuse alla, tänu millele saab põhikool endale avaramad ruumid.

Jõhvis on õpilased uut põhikooli hoonet saanud nautida juba pool aastat, kuid loodetavasti saab sellel õppeaastal korda ka maja ümbrus nii, nagu see plaanitud on.

Kohtla-Järvel ehitatav uus Kesklinna kooli hoone ei saanud 1. septembriks valmis, nagu algul kavas oli, ent uuel aastal saavad õpilased uude majja kolida.

Väga suur muutus on ka Lüganuse vallas, kus riik oli valmis endale võtma kõik kolm kooli. Muidugi pole koolide riigistamine mingi võluvits, mis hoobilt imet teeb, lapsi juurde toob ja hariduse kvaliteedis suure hüppe võimaldab. Kuid siiski tuleb tunnistada, et riigil on rohkem võimalusi koolidesse panustada kui omavalitsustel. Ja tundub, et riigikoolidele on avalikkus andnud ka usalduskrediiti, et nende kvaliteeti suudetakse paremini tagada kui meie munitsipaalkoolide puhul.

Ida-Virumaa koolides on tänavusest õppeaastast eesti keeles õpetavate pedagoogide palk riigi kõige suurem, mis juba on hakanud oma vilju kandma selles, et õpetajaamet, tundub, on populaarsem kui kunagi varem. Nüüd võib öelda, et meie koolidest ei lahkuta, vaid sinna tullakse ka palga pärast.

Riik on Ida-Viru haridusele viimastel aastatel rohkem tähelepanu pööranud kui mis tahes teises piirkonnas. Loodame, et saame selle tulemusel ka korraliku kvaliteedihüppe, et meie lapsed saaksid hea hariduse oma kodupaigas.