OLEG SÕNAJALG ⟩ Arukas energiamajandus ja Kopli kasiinosaared

Kuhu läheb raha?

Ma annan suure pildi mõistmiseks kaks numbrit. Kui tuulikuid ehitada maale, siis tuulikute hind on ca 80% pargi maksumusest. Ehk et lõviosa investeeringust läheb sellele, mis pärast energiat toodab. Kui aga tuulikuid ehitada merre, siis on nende hind kõigest 30% pargi maksumusest. Ehk et 70% investeeringutest kulub ainuüksi sellele, et elektritootmiseks eriti ebasoodsasse asukohta see tootmisvõimekuse eeldus luua.

Oma isiklikus elus oskaksime me selliste valikute puhul väga selgelt otsuseid vastu võtta. Kui teil on näiteks 250 000eurone eelarve oma kodu loomiseks, siis ei ole ju raske otsustada, kas osta 50 000ga krunt ja ehitada 200 000ga maja või osta 200 000ga krunt ja ehitada 50 000ga maja. Riiklikult asju ajades läheb aga pilt häguseks ning muutujaid on muidugi rohkem, aga ma jõuan nendeni.

Minu mõtte tuum on selles, et kuigi meretuulepargid on päris asjad ja neid rajatakse ning ka Eestis võidakse selleni jõuda, siis täna on meil siin Eestis veel olulised etapid läbi arutamata. Meretuuleparkide tulemine on saanud nii ootuspäraseks, et keegi enam isegi ei kahtle, kas midagi on jäänud võib-olla tähelepanuta.

Kuhu jääb Ida-Virumaa?