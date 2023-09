ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas töötukassa pärast töötajate lahkumise lainet hakkama saab?

Saame hakkama. Praegu värbamine käib, paar inimest oleme juba tööle võtnud ning konkursid jätkuvad. Pole hullu, meil on ennegi keerulisi olukordi olnud, näiteks massiliste koondamiste ajal. Hea on see, et meie konsultandid töötavad kõik kohapeal büroodes, kuigi teeme ka telefoninõustamist. Aga Ida-Virumaa inimesed soovivad enamasti ikka ise kohale tulla ning silmast silma rääkida.