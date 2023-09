TANEL KIIK ⟩ Valitsus pigistab kivist vett välja, et jõukatele maksukingitust teha

Selle peale sai omakorda rahandusminister Võrklaev teatada, et muidugi, kui me seame eesmärgiks kliima, siis me räägime hoopis suurematest numbritest. Tundub, et Reformierakonna mainekujundajate orkestreerimisel käib ühiskonna testimine ja valuläve katsetamine. Valimisteni on ju aega ning praegu saab karistamatult inimestega mängida.

Samal ajal on üha raskem varjata, et tegemist pole keskkonnamaksuga, vaid riigieelarve kattega Reformierakonna ülikalli valimislubaduse rahastamiseks. Teatavasti võidavad astmelise maksuvabastuse kaotamisest kõige enam keskmisest jõukamad inimesed, sealhulgas riigikogu liikmed. Riigieelarvest võetakse selle otsusega aga rahandusministeeriumi enda arvutuste põhjal ligi 500 miljonit eurot aastas ehk neli korda rohkem, kui planeeritav automaks tagasi toob.

Ilmselt oleks avalik arvamus vähem kriitiline, kui automaksust ja teistest maksutõusudest oleks enne valimisi räägitud ning neile rahvalt mandaati küsitud.

Reformierakond panustab ka jõuliselt inimeste mälulünkadele. Kui 2009. aastal riigilõivu sõidukite registreerimisele peaaegu kahekordistati, siis kasutati põhjendust, et ärge hädaldage, meil pole automaksu ja see tõus tasandab veidi seda olukorda, unustades sujuvalt, et riigilõiv peaks ikka kulupõhine olema. Kui keegi arvab, et automaksu kehtestamise valguses kavatseb valitsuskoalitsioon riigilõive langetada, siis arvaku uuesti. Küll aga tõusevad nii autoomanike kui kõigi teiste kulud veelgi, kuna lisaks automaksu kehtestamisele tõstetakse ka käibemaksu ja aktsiise.