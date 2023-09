JUHTKIRI ⟩ Sümbolite ärritav tähendus

See, et meie idanaaber on agressiivne ja oma naabrite suhtes vaenulik, oli teada juba enne, vaadates 2008. aasta rünnakut Gruusiale ning kuus aastat hiljem toimunud agressiooni Krimmi ja Ida-Ukraina vastu. Kuid mullune veebruar purustas ilmset viimasedki illusioonid neil, kes seni püüdsid kuidagi Putini tegusid mõista.

Eesti riik reageeris kiiresti ning keelas kogu Venemaa sümboolika kasutamise viisil, mida saab tõlgendada kui Ukraina rahva vastase agressiooni õigustamist. Politsei on sellest ajast peale pingsalt jälginud seaduse täitmist ning hoiatanud, et käitub väga resoluutselt.

Selge, et praeguses olukorras, kus kõik vähegi Venemaaga seonduv võib inimesi ärritada ja ärevaks muuta, pole tavainimeselgi tihti lihtne aru saada, kust läheb lubatu ja keelatu piir. Seda enam, et juristidki vaidlevad selle üle. Ja siin tekib õigustatud küsimus: miks üldse peaks tavainimene tänapäeva Eestis kasutama mingeid agressorriigi sümboleid, kui ta teab, et ühiskonna enamust see ärritab?