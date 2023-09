VIRVE OSILA ⟩ Puudega puudest ja hingesantlusest

***

Meie aleviku serval, mõisatiikide ja vana moonakaküla vahel oli niiske lodu, kus igal kevadel kollendasid konnakapsad, taevavõtmed ja kullerkupud. Moonakaküla asukohale rajati hoolekodu, lodu kaevati üles ja rulliti siledaks. Pikk plaan nägi ette, et hoolekodu asukad ei vaja niidulilli oma eluõhtute ehteks, neile piisab klumpidele istutatud kultuurtaimedest.

***

Meie alevikku on jäänud üks pisike platsike, kus veel kasvavad nurmenukud. Mujal Eestis otsitakse, registreeritakse ja püütakse nende lillede kasvukohti säilitada, meil on nad hävinud, õigemini hävitatud. Juba mitmel aastal igal kevadel saadan ma vallaametnikule sõnumi: "Nurmenukud hakkavad õitsema, peatage niitmine!" Niitmine peatataksegi sellel platsikesel just nii kauaks, kui õitekuld tuhmub. Siis tõmmatakse kõik koos rohuga lausa mullani maha. Iga aastaga jääb platsike väiksemaks − tänavu oli see vaevu ruutmeetrine −, sest kui taimed ei kasva viljumiseni, siis nad kiduvad ja kaovad. Mu vägisi alles hoitud kanavarbaplatsike ilmselt lõpetab elutegevuse enne mind.

***

Pisiasjad, ütlete. Elu koosnebki pisiasjadest, detailidest, mis meid koos hoiavad. Me aina räägime loodushoiust, aga rääkimiseks see suures osas jääbki. Inimene tituleerib end uhkusega Looduse Kuningaks. Tegelikult on selles meile üürikeseks eluajaks kingitud maailmas Kuningaks Loodus ise ja inimesed on äärmisel juhul tema vasallid, kes oma kohustusi enamasti kehvasti täidavad.