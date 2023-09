JUHTKIRI ⟩ Võimuvahetus Keskerakonnas ja Ida-Virumaa

Osalt oli aga Keskerakonna populaarsuse langus tingitud ka vahepeal peaministriks tõusnud Jüri Ratase jõulistest seisukohtadest Venemaa Ukraina-vastase agressiooni kohta. Selle tõestuseks on see, kuidas Keskerakond viimastel riigikogu valimistel põrus, samal ajal kui avalikult venemeelsust üles näidanud konkureerivad poliitikud korjasid ootamatult rohkelt hääli Ida-Virumaal.

Nüüd, kui erakonna esimeheks on valitud kauaaegne Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, räägitakse erakonnas jätkuvast vastasseisust, millest niipea üle ei saada. Mida tähendab aga see võimuvahetus Ida-Virumaale? See sõltub paljuski erakonna uue juhtkonna seisukohtadest väga põhimõttelistes küsimustes. Loodetavasti ei teki kohalikel keskerakondlastel kiusatust hakata oma toetuse nimel taas Eesti riigile ja selle keskvalitsusele vastanduma. Kuigi kiusatus võib olla suur, sest on ju erakond praegu opositsioonis. Piirkonnale tervikuna see kuidagi kasuks ei tule, eriti olukorras, kus toimumas on nii suured muutused alates rohepöördest ning lõpetades haridusreformiga.