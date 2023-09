NIKOLAI PAVLENKO ⟩ Ida-Virumaa ei vaja valvurit, vaid abistajat

Haldusreform oli kahtlemata vajalik ja oleks ebaõiglane väita, et kõik sai valesti tehtud. Näiteks olid mitmed vallad nii väikesed, et mõnes vallas moodustas vallavalitsus pea kolmandiku kogu valla elanikkonnast. Kuid kahjuks erineb Ida-Virumaa paljudest teistest Eesti piirkondadest, kus üheks suureks vallaks liitunud väikevaldadel õnnestus säilitada omalaadne "autonoomia" − osavald. Meil kadusid sellised väikesed vallad üldse vaateväljast.

Tänapäeval poleks korrektne nimetada maakonda Eesti haldusüksuseks. On vaid piirkonnad, st alad, mida nimetatakse Ida-Virumaaks, Läänemaaks, Jõgevamaaks, Valgamaaks jne. Riigi normaalne areng on võimalik vaid eri tasandi võimuorganite võrdväärse koostöö alusel. Kuid kas te tõesti usute, et vallavalitsus võiks olla vabariigi valitsusele võrdväärseks partneriks?

Mu ridu ei tule mõista kui üleskutset taastada maavalitsused. Oma endisel kujul nad ehk tõesti ei vastanud riigi vajadustele. Kuid nagu ütleb prantsuse vanasõna: "Ärge koos pesuveega ka last välja visake!" Minu sügavaima veendumuse kohaselt peaks taastama maakondade administratiivse staatuse. Mõistan, et kogu riigi lõikes on see protsess üsna keerukas, isegi valulik, eriti praegusel ajal. Ehk võiks siis alustada just nimelt Ida-Virumaast? Siis saab ka valitsuse esindajale meeskonna leidmine hoopis lihtsam olema.

Õigupoolest on selline meeskond praegugi juba olemas ning ei peakski midagi uut looma. See meeskond on Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste liit. Selle põhimäärus vastab täielikult neile ülesannetele, mille täitmist "võlurilt" oodatakse. Muidugi nõuaks see liidu praktilise tegevuse põhjalikku reorganiseerimist, kuid see oleks siis ka seda väärt.

Valitsuse esindaja Ida-Virumaal ei peaks olema üksnes järelevaataja, kes jälgib valitsuse korralduste täitmist, vaid aitama maakonnal saada kogu Eesti täisväärtuslikuks osaks. Üksinda oleks seda saavutada üsna võimatu, aga koos piirkonna olusid hästi tundvate kohalike spetsialistide kompetentse meeskonnaga võiks paljugi korda saata.